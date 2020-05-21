І от якраз заради того, аби магазини не перетворювались на осередки заражень, в Україні карантин послабили, перевірки посилили. З 11 травня держспоживслужба проінспектувала майже 10 тисяч крамниць, ресторанів і перукарень. Знайшли більше тисячі порушників.

У Києві ревізіями займаються 10 груп. З однією з них у рейді побував наш Олександр Васильченко.

Для того, щоб провести перевірку і самим не порушити закон, ми беремо маску й рукавички. Я готовий. Йдемо.

Першим перевіряємо магазин одягу. На вході охоронець. Температуру не вимірюють, утім, дезінфектор є. Усі в масках, крім касирів.

- Нам треба особа, на яку складати протокол. - Я маю право подзвонити їй. - Дзвоніть. Є ця Особа? Касир вже втік. Я не знаю, втік він чи не втік.

У магазині стверджують - працюють за правилами і карантин не порушують.

Ігор, працівник магазину:

І маски і дезінфікуючі засоби і миємо кожні дві години все як положено. На вході стоїть спеціальна людина, яка регулює. більше 30 осіб ще ні разу не було в нас.

Утім, ревізори виявили інше порушення.

Андрій Томілін, начальник відділу торгівлі та споживчого ринку Оболонської райдержадміністрації м. Київ:

Під час візуального обстеження нами встановлено, що приміщення більше ніж 300 квадратних метрів. Магазини з непродовольчою групою товарів заборонено відкривати які перевищують 300 квадратних метрів. Але зараз ми чекаємо договір оренди від підприємців, поки нам його не надали. Тому підтвердити факт повністю ми не можемо.

За останній тиждень інспектори вже вдруге відвідують цей заклад. І документи, звісно ж, знову ніхто не надав. Касири залишили заклад, покупці незадоволені перевіркою.

Это самоизоляция. Поэтому, я хочу, изолируюсь, а хочу, не изолируюсь. Это мое личное дело, а не меня заставляют. Понимаете? У нас свободная страна и все остальное. Не надо, потому что наговорю ненужного.

Із непродовольчих до харчових полиць. Заходимо в один із столичних супермаркетів. Порушення помічаємо вже з порогу.

Без засобів індивідуального захисту вона набирає собі картоплю. Бачите? Це порушення карантинних вимог людина стоїть вибирає одну картоплю. Іншу. Бачите?

Нехтують правилами не тільки споживачі, а й працівники магазинів. Це відео перед нашим приходом зняли інспектори.

Багато співробітників без перчаток. Вони працюють з групою товарів. Я нарахував близько 5 чоловік.

Я зараз не можу вам дати коментарі. Зачекайте.

Від початку послаблення карантину в усіх районах столиці запрацювали спеціальні комісії. Перевіряють магазини, ринки, кафе, ресторани й перукарні.

Світланя Герявінко, головний спеціаліст г управління державної споживчої служби у м. Київ:

Було перевірено майже 198 суб'єктів господарювання. З них було складено протоколи, щодо порушення карантинних вимог до 46 суб'єктів господарювання.

Андрій Томілін, начальник відділу торгівлі та споживчого ринку Оболонської райдержадміністрації м. Київ:

Другий місяць карантину, то вже складаємо протоколи. якщо є невеликі порушення. то ми попереджаємо. Але в основному складаємо адмінпротоколи. Вони надсилаються до суду за місцем здійснення діяльності. Місцем здійснення правопорушення.

Та чи притягнуть до відповідальності правопорушників? Адвокати стверджують - такий механізм є.

Віталій Жидобін, адвокат:

Основания и возможности такие есть. Они по большей части зависят от компетентности лиц, которые будут их составлять и готовить материалы к привлечению. Что бы я хотел порекомендовать. Такие постановления местных судов подлежать аппеляционному обжалованию.

Але найголовніша рекомендація від адвокатів підприємцям - ретельно ознайомитися з усіма розпорядженнями МОЗу, що діють під час карантину.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Після пом'якшення карантину багато хто відновив роботу, але не всі дотримуються санітарних норм. І тут на вдачу. Якщо ви порушуєте закон, то рано чи пізно доведеться відповідати перед цим самим законом.