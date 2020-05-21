Азербайджан відправив до України літак із "антикоронавірусною" допомогою [ Редактировать ]
Літак із гуманітарною "антикоронавірусною" допомогою від Азербайджану прибув у "Бориспіль".
23 тонни вантажу, а це тисячі медичних масок, захисних комбінезонів, безконтактні термометри та дезінфектори зустріли представники Офісу президента. На знак подяки родині президента Азербайджану, наша сторона передала українські вишиванки.
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