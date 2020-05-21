Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к доллару США еще на 18 копеек. Об этом говорится в данных НБУ.

На пятницу, 22 мая, установлен следующий официальный курс гривны:

1 доллар США - 26,7699 грн;

1 евро - 29,4616 грн;

1 фунт стерлингов - 32,7503 грн;

10 российских рублей - 3,7097 грн.

Между тем курс гривны по отношению к иностранным валютам продолжает падать и на межбанковском валютном рынке. К закрытию торгов курс упал до 26,70-26,74 грн за американский доллар. Днем ранее курс был 26,6825 грн/$1.

Напомним, что в пересмотренном бюджете-2020 заложен курс 29,5 грн за доллар. Все говорит о том, что нацвалюту ждет плавная девальвация.