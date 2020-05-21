Пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Маргарита Корж заявил, что мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища, который рухнул накануне под Никополем, обвалился из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн. Об этом пишет "Страна".

Там ехала фура, она была с превышением допустимого веса. Допустимый вес согласно с установленным знаком - 10 тонн... Но вес самой фуры - 15 тонн. Груз, который перевозил водитель согласно товаро-транспортной документации - 22 или 20 тонн.

По словам начальника отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Артема Хижняка, мост был построен в 1955 году, его длина составляет 152 метра и он находится в 4 эксплуатационном состоянии (ограниченно работоспособный). Хижняк отметил, что капитального ремонта моста не было.

В 2017 году было проведено обследование и экспертная комиссия сделала вывод об эксплуатационном состоянии моста. Оценить нанесенный ущерб пока невозможно и еще рано говорить о ремонте моста.

По словам чиновника, есть определенные сложности по извлечению фуры из воды и это может занять около 5 дней.

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