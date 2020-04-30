В Китае построили футуристический ленточный мост (видео) [ Редактировать ]
Фото: бесконечный мост/ Корреспондент
В городе Чэнду открылся мост, которому местные жители дали название "лента Мебиуса".
Об этом пишет Gazeta.ua.
По их словам, длина "бесконечного" моста – 185 метров, а высота – 24 метра.
Отмечается, что строение имеет многоуровневую конструкцию, где выходы и входы выстроены на разных высотах.
Ранее мы писали, что Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса. В стране почти не осталось зараженных граждан.
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