Десятки людей стали жертвами циклону в Індії та Бангладеш [ Редактировать ]
Щонайменше 84 людини стали жертвами негоди в Індії та Бангладеш. Напередодні там вирував циклон "Амфан". Вітер виривав з корінням дерева, а зливи спричинили підтоплення. Найбільші руйнування - в індійському місті Колката. Без струму там залишилися 14 мільйонів осель. Дороги і досі під водою, затопило й місцевий аеропорт.
В Індії циклон назвали ще більшим лихом, ніж епідемія коронавірусу.
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