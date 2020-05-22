Негода накоїла лиха в Індії та Бангладеш

Щонайменше 84 людини стали жертвами негоди в Індії та Бангладеш. Напередодні там вирував циклон "Амфан". Вітер виривав з корінням дерева, а зливи спричинили підтоплення. Найбільші руйнування - в індійському місті Колката. Без струму там залишилися 14 мільйонів осель. Дороги і досі під водою, затопило й місцевий аеропорт.

В Індії циклон назвали ще більшим лихом, ніж епідемія коронавірусу.