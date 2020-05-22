Польща послаблює карантинні вимоги для українських заробітчан [ Редактировать ]
Польща послаблює карантинні вимоги для сезонних робітників з України. Тамтешній міністр сільського господарства Ян Ардановський заявив: працівники зможуть вийти на роботу одразу - без 14-денної ізоляції.
Урядовець також закликав і поляків розглянути пропозицію зі збирання ягоди. Назвав це - "елементом солідарності з фермерами".
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