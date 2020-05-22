В Перу мэр одного из районов провинции Кастровиррейна залез в гроб и притворился умершим от коронавируса, чтобы не быть наказанным за нарушение комендантского часа и других карантинных мер.

Об этом сообщает ua-independent.com.

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Глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями, когда с проверкой явились агенты полиции.

"Мэр попытался спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что он умер от коронавируса. Остальные поступили таким же образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители не раз обвиняли Торреса в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с инфекцией.

Ранее сообщалось, что карантин "очистил" реку в Перу от мусора и яда.