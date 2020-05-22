Он знал 11 президентов США: от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома [ Редактировать ]
От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. Он служил при 11 президентах США. Об этом сообщает телеканал NBC.
Джерману был 91 год, он работал в Белом доме 55 лет. Джерман поступил туда на службу уборщиком в 1957 году, при президенте Дуайте Эйзенхауэре. До дворецкого его повысила Жаклин Кеннеди, жена президента Джона Кеннеди. В 2012 году, при президенте Бараке Обаме, он вышел на пенсию.
США занимают первое место в мире по распространению коронавируса COVID-19. На 21 мая в стране выявлено более 1,562 млн зараженных, из них выздоровели 298,4 тыс. человек, умерли 94,7 тыс.
Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране в память об американцах, скончавшихся от инфекции.
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