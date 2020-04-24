Карантин "очистив" річку у Перу від сміття і отрути [ Редактировать ]
Кришталево чистою водою здивувала жителів Перу річка Римак. Вона протікає в західній частині країни і забезпечує водою понад дев'ять мільйонів людей, переважно жителів столиці.
Ще місяць тому береги нагадували радше сміттєзвалища, а вода мала коричневий відтінок. Через карантин підприємства зупинилися. Тож річкова вода стала настільки прозорою, що навіть видно дно і риб.
Луїс Енріке, еколог:
Не тільки води річки стали чистішими, а і її береги. Погляньте, навіть рослинність починає відновлюватися поблизу гирла. Раніше водойму забруднювали переважно фабрики, зливаючи в неї відходи, ну і люди.
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