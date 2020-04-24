Річкова вода стала настільки прозорою, що навіть видно дно і риб

Кришталево чистою водою здивувала жителів Перу річка Римак. Вона протікає в західній частині країни і забезпечує водою понад дев'ять мільйонів людей, переважно жителів столиці.

Ще місяць тому береги нагадували радше сміттєзвалища, а вода мала коричневий відтінок. Через карантин підприємства зупинилися. Тож річкова вода стала настільки прозорою, що навіть видно дно і риб.

Луїс Енріке, еколог: