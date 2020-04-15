Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 15 апреля, в Украине зафиксировали 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
108 летальных случаев, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 241
- Волынская область - 100
- Днепропетровская область - 74
- Донецкая область -12
- Житомирская область - 130
- Закарпатская область - 110
- Запорожская область - 99
- Ивано-Франковская область - 356
- Кировоградская область - 192
- Киев - 612
- Киевская область - 230
- Львовская область - 152
- Луганская область - 4
- Одесская область - 14
- Полтавская область - 27
- Ривненская область - 173
- Сумская область - 77
- Тернопольская область - 287
- Харьковская область - 25
- Херсонская область - 41
- Хмельницкая область - 34
- Черновицкая область - 589
- Черкасская область - 105
- Черниговская область - 10
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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