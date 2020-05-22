В пятницу, 22 мая, послы Североатлантического Альянса (НАТО) проведут экстренное совещание в связи с выходом США из "Договора об открытом небе".

Об этом сообщает Straits Times.

"Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из "Договора об открытом небе" с Россией, сообщил один из дипломатов агентству AFP", - говорится в сообщении.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

Ранее сообщалось, что США выходят из "Договора об открытом небе".

Также мы писали о том, что Трамп дал приказ приспустить флаги.