США выходит из "Договора об открытом небе" - Трамп [ Редактировать ]
Президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из "Договора об открытом небе". Об этом сообщает AFP.
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается Договора.
Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора - ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение.
Кроме того, американский президент заявил, что США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями.
Отметим, что Договор об открытом небе - это многостороннее соглашение, которое разрешает совершать свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов ОБСЕ.
Ранее мы писали о том, что Китай отреагировал на ультиматум Трампа ВОЗ.
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