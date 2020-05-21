Президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из "Договора об открытом небе". Об этом сообщает AFP.

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается Договора.

Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора - ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение.

Кроме того, американский президент заявил, что США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями.

Отметим, что Договор об открытом небе - это многостороннее соглашение, которое разрешает совершать свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

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