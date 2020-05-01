Авіація НАТО тричі перехопила російські літаки над Балтійським морем [ Редактировать ]
І лише впродовж останніх двох днів авіація НАТО тричі перехоплювала російські військові літаки над Балтійським морем.
Поблизу Польщі ідентифіковано два російські важкі бомбардувальники у супроводі винищувачів та літака спостереження. Непроханих гостей випровадили польські та данські винищувачі.
Пізніше росіяни ще двічі намагалися влаштувати провокації поблизу Норвегії, там для перехоплення російських літаків у небо піднялися винищувачі норвезьких ВПС.
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