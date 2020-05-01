І лише впродовж останніх двох днів авіація НАТО тричі перехоплювала російські військові літаки над Балтійським морем.

Поблизу Польщі ідентифіковано два російські важкі бомбардувальники у супроводі винищувачів та літака спостереження. Непроханих гостей випровадили польські та данські винищувачі.

Пізніше росіяни ще двічі намагалися влаштувати провокації поблизу Норвегії, там для перехоплення російських літаків у небо піднялися винищувачі норвезьких ВПС.