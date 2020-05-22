Исследование показало связь между активным употребление молочных продуктов и уменьшением риска диабета, а также гипертонией. Достаточно употреблять всего две порции в день, передает newsyou.info.

В ходе объемного исследования его авторы установили, что не менее двух порций молочных продуктов ежедневно уменьшают риск развития диабета и гипертонии, а также метаболического синдрома. Так называется сочетание двух и более расстройств, увеличивающих риск сердечно-сосудистых болезней. В исследовании приняли участие 147 812 человек из 21 страны, оно опубликовано в последнем выпуске журнала BMJ Open Diabetes Research & Care.

Сразу несколько исследований, оценивающих риски метаболического синдрома, гипертонии и диабета, отметили положительное воздействие молочных продуктов. В исследованиях принимали участие жителей большого количества стран в возрасте от 35 до 70 лет, за которыми наблюдали чуть более 9 лет. Все они заполняли специфические вопросники, касающиеся питания, по которым учитывался, в том числе, и уровень молочных продуктов в рационе. К ним относили молоко, йогурт, сыр и тому подобные продукты.

Ученые брали во внимание другие факторы вроде возраста, пола, курения, уровня образования, веса и роста, объема талии и давления. Сахар в крови измерялся по регулярным анализам, которые также учитывали показатели холестерина. Было установлено, что повышенное употребление жирных молочных продуктов связано со снижением риска гипертонии и диабета. Под словосочетанием повышенное употребление имелись в виду два и более молочных продуктов в день. При таком объеме риск гипертонии и диабета уменьшался, соответственно, на 11% и 12%. Если в сутки употреблялось три молочных продукта, то это снижение составляло 13% и 14%.

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