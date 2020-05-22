Мед, в отличие от сахара, ассоциируется исключительно со здоровьем и правильным питанием. Однако с его употреблением связаны и некоторые риски, пишет rz.com.ua.

Состав меда, по большому счету, это углеводы, растворенные в малом количестве воды. Основной процент в нем составляют фруктоза и глюкоза. Людям, которые борются с избыточной массой тела, важно знать, что глюкоза действительно дает чувство насыщения и снижает аппетит. А вот фруктоза оказывает противоположное воздействие – очень быстро после ее употребления аппетит проявляется с новой силой.

Читайте также Чем полезен темный шоколад

"Поэтому употреблять даже такой натуральный продукт, как мед, нужно осторожно и в небольшом количестве", - говорится в сообщении.

Следует помнить, что он может спровоцировать аллергическую реакцию, особенно у тех, чья иммунная система проявляет гиперреакцию на цветы, пыльцу или пчелиный яд, а также когда у человека непереносимость фруктозы. Кроме того, это высококалорийный продукт богатый углеводами, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с избыточной массой тела, при инсулинорезистентности и ряде других заболеваний.

Не стоит есть мед (даже в малых дозах и разведенный в теплой воде) утром натощак. Принимая сладкое на голодный желудок, мы провоцируем резкий выброс инсулина, а затем – его резкий спад. Организм на подобные действия сначала отреагирует приливом энергии и бодрости, однако очень быстро человек почувствует слабость, упадок сил и снижение трудоспособности. Если регулярно устраивать своей поджелудочной железе (а именно она отвечает за выработку инсулина) такие "американские горки", можно заработать инсулинорезистентность.

Употребляя мед, очень важно быть уверенным в его качестве. А безопасной порцией считается 1-2 столовых ложки в день.

Ранее мы писали о том, какие продукты улучшают работу сердца.