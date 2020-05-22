Пассажирский транспорт Киева готовиться к возобновлению движения с 12:00 23 мая.

Об этом пишет "РБК-Украина".

По их словам, окончательное решение по возобновлению движения транспорта будет принято утром 23 мая.

"Мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - отмечается в сообщении.

Известно, что для безопасности проезда в наземном транспорте будет установлено ограничение по количеству пассажиров. Людей будут пускать согласно количеству мест, в том или ином виде транспорта.

Ранее мы писали о том, что столичный мэр Виталий Кличко просил Кабмин о возобновлении трафика транспорта в городе.