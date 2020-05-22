Запуск общественного транспорта: в КГГА назвали условия [ Редактировать ]
Пассажирский транспорт Киева готовиться к возобновлению движения с 12:00 23 мая.
Об этом пишет "РБК-Украина".
По их словам, окончательное решение по возобновлению движения транспорта будет принято утром 23 мая.
"Мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - отмечается в сообщении.
Известно, что для безопасности проезда в наземном транспорте будет установлено ограничение по количеству пассажиров. Людей будут пускать согласно количеству мест, в том или ином виде транспорта.
Ранее мы писали о том, что столичный мэр Виталий Кличко просил Кабмин о возобновлении трафика транспорта в городе.
по теме
Киевская визитка: когда заработают столичные фонтаны
Фонтаны будут ремонтировать каждую неделю
Открытие метро в Киеве: названы условия
По словам Кличко, после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости
Киев готовится к возобновлению работы метро (видео)
Кличко показал, как в столице готовятся к открытию метро
В Киеве значительно возросла заболеваемость коронаврусом
В столице зарегистрированы 1871 случай инфекции
В Киеве ограничат число пассажиров в общественном транспорте
Окончательное решение будет принято утром 23 мая