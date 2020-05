Как минимум один человек выжил после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на министерство здравоохранения.

Уцелел президент банка "Пенджаб" Зафар Масуд, имя которого было в списке среди 98 пассажиров, летевших на самолете из Лахора в Карачи. Сообщается, он доставлен в больницу с переломами ног и ключицы, но без ожогов, его жизни ничего не угрожает. Банкир поговорил по телефону со своей матерью и успокоил ее. Момент спасения счастливчика попал на видео.

CEO Bank Of Punjab Zafar Masud is the first Survivor from this tragic incident and he is now out of danger . #PIAplanecrash pic.twitter.com/7cOqlrytxz