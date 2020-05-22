Как минимум один человек выжил после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на министерство здравоохранения.

Уцелел президент банка "Пенджаб" Зафар Масуд, имя которого было в списке среди 98 пассажиров, летевших на самолете из Лахора в Карачи. Сообщается, он доставлен в больницу с переломами ног и ключицы, но без ожогов, его жизни ничего не угрожает. Банкир поговорил по телефону со своей матерью и успокоил ее. Момент спасения счастливчика попал на видео.

CEO Bank Of Punjab Zafar Masud is the first Survivor from this tragic incident and he is now out of danger . #PIAplanecrash pic.twitter.com/7cOqlrytxz — Hassan Narejo Official (@NarejoOfficial) May 22, 2020

AP со ссылкой на свои источники сообщает о трех выживших, которые сидели в переднем ряду самолета. Всего на борту находилось 107 пассажиров и членов экипажа.

На данный момент известно, что самолет потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения. Пилоты сообщили об отказе одного двигателя. Airbus A320 упал на жилые кварталы перед заходом на посадку. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Мэр Карачи Васим Ахтар сообщил, что по меньшей мере пять зданий были разрушены при крушении самолета. Из-под завалов были спасены около 20 местных жителей.

Напомним, что в середине апреля президент Зеленский назначил нового посла Украины в Пакистане.