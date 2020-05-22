Україна бойкотуватиме "Кримську конференцію" Росії [ Редактировать ]
Українська сторона не братиме участі у конференції Радбезу ООН щодо Криму, яку організовує Росія. Київ називає це зібрання фарсом.
Адже Москва намагається розповісти нібито правду про стан справ на анексованому півострові. Хоча, кажуть в МЗС, усе відбувається навпаки.
Окупанти й надалі блокують доступ міжнародних моніторингових місій. Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому. Планували залучити до так званого діалогу жителів півострова.
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Україна не братиме участі у конференції Радбезу ООН, організованою Росією
Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому. Планували залучити до так званого "діалогу" жителів півострова