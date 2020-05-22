Українська сторона не братиме участі у конференції Радбезу ООН щодо Криму, яку організовує Росія. Київ називає це зібрання фарсом.

Адже Москва намагається розповісти нібито правду про стан справ на анексованому півострові. Хоча, кажуть в МЗС, усе відбувається навпаки.

Окупанти й надалі блокують доступ міжнародних моніторингових місій. Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому. Планували залучити до так званого діалогу жителів півострова.