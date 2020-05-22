Коронавірус у США залишив без роботи 40 млн людей [ Редактировать ]
Майже 40 мільйонів безробітних у США усе через коронавірусну кризу. Тільки за минулий тиждень близько двох із половиною мільйонів американців втратили працю, більшість - звернулася по допомогу до держави.
Як раніше заявляв міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучін, продовження карантину може завдати незворотньої шкоди економіці.
Рівень безробіття серед населення країни понад 15 відсотків - і це не межа, зазначив урядовець. Вже в червні цей показник може сягнути 25 відсотків, як у часи Великої депресії.
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