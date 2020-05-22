Європа відкриває кордони та реанімує економіку [ Редактировать ]
Минулої доби у світі на коронавірус захворіли 107 тисяч людей, усього інфікованих понад п'ять мільйонів. Летальних випадків більше як 330 тисяч, вилікувалися майже два мільйони. Найвищий приріст пацієнтів із COVID-19 - у США, Бразилії, Росії та Індії.
В Європі увагу зосередили на реанімації економіки: запускають туристичний сектор, відкривають кордони та дозволяють частково працювати бізнесу.
Обмеження скасовують на тлі зменшення кількості хворих. У Німеччині добових заражених менше, ніж у попередні дні близько 500. Схожа динаміка - в Італії та Іспанії.
по теме
Європу може накрити другою хвилею пандемії - ВООЗ
Друга хвиля епідемії коронавірусу в Європі можлива. З такою заявою виступив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. В організації зазначили: європейським країнам слід готуватися до нової хвилі, яка, найімовірніше, відбудеться взимку
Пандемія коронавірусу: у Європі зменшується кількість хворих
За минулу добу у світі коронавірус виявили ще у дев'яносто шести тисяч людей. Усього інфікованих понад чотири мільйони чотириста тисяч. Загиблих трохи більше трьохсот тисяч, видужали майже мільйон шістсот тисяч
Європі загрожує друга хвиля коронавірусу
Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.
Коронавірус в Україні: кількість інфікованих наближається до 20 тисяч
Захворіли три з половиною сотні людей. Це на сто більше, ніж напередодні. Серед тих, у кого діагностували COVID чимало дітей і медиків.
У Росії коронавірусом захворілі більше 300 тисяч людей
Майже дев'ять тисяч росіян підхопили COVID-19 за останню добу. Загалом на коронавірус у Федерації захворіли понад 300 тисяч людей. Більше лише у Сполучених Штатах. Близько трьох тисяч померли
Коронавірус повернеться у Європу взимку
Друга хвиля епідемії коронавірусу в Європі можлива. З такою заявою виступив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. В організації зазначили: європейським країнам слід готуватися до нової хвилі, яка, найімовірніше, відбудеться взимку.