Минулої доби у світі на коронавірус захворіли 107 тисяч людей, усього інфікованих понад п'ять мільйонів. Летальних випадків більше як 330 тисяч, вилікувалися майже два мільйони. Найвищий приріст пацієнтів із COVID-19 - у США, Бразилії, Росії та Індії.

В Європі увагу зосередили на реанімації економіки: запускають туристичний сектор, відкривають кордони та дозволяють частково працювати бізнесу.

Обмеження скасовують на тлі зменшення кількості хворих. У Німеччині добових заражених менше, ніж у попередні дні близько 500. Схожа динаміка - в Італії та Іспанії.