Петро Порошенко отримав виклик на черговий допит. Цього разу у справі про переміщення через кордон України культурних цінностей, 43 картин всесвітньо відомих художників. Якихось істотних подробиць справи - правоохоронці поки що не повідомляли.

Відомо, що Порошенко має прийти на допит як свідок. Очікують його у Державному бюро розслідувань об 11.00 ранку у вівторок 26 травня. Цікаво, що ДБР зробило цей виклик у відеоформаті, оприлюднивши повістку на сайті та в YouTube.