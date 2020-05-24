Пенсионеры старше 75 лет будут получать ежемесячную надбавку [ Редактировать ]
Пенсионерам старше 75 лет будут ежемесячно доплачивать надбавку в размере 500 гривен. Таких пенсионеров более миллиона.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... около 500 грн", - сказала министр.
По ее словам, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему.
Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд гривен, тогда как в начале года он составлял 23 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине появится новая пенсионная система.
Также мы писали о том, что поступления в Пенсионный фонд резко сократились.
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