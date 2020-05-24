В воскресенье, 24 мая, в Гонконге тысячи людей вышли на митинг против плана Китая ввести законы, связанные с национальной безопасностью. Об этом сообщает Reuters.

Протесты начались после того, как правительство попыталось убедить общественность и иностранных инвесторов в необходимости жестких законов безопасности, предложенных Пекином.

Демонстрации проходят на фоне обеспокоенности по поводу судьбы формулы "одна страна, две системы", которая управляла Гонконгом с момента возвращения бывшей британской колонии к китайскому правлению в 1997 году. Соглашение гарантирует городу широкие свободы, которых не было на материке, включая свободная пресса и независимая судебная система.

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Для лидеров Коммунистической партии призывы к независимости города, находящегося под властью Китая, являются анафемой, и предлагаемые новые рамки национальной безопасности подчеркивают намерение Пекина "предотвращать, пресекать и наказывать" такие действия.

С наступлением сумерек между полицией и демонстрантами возникли столкновения в районе ночной жизни Ван Чай, расположенном недалеко от центра делового района.

фото: Reuters

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать тысячи людей, которые, вопреки ограничениям, установленным для содержания коронавируса, вышли чтобы выразить протест против плана Пекина по прямому введению законов о национальной безопасности города.

фото: Reuters

Законы о безопасности также вызвали озноб на финансовых рынках и вызвали упрек со стороны иностранных правительств, правозащитных организаций и некоторых деловых лобби.

Воскресный митинг стал самый крупный с начала карантина через COVID-19, первоначально был организован против законопроекта о государственном гимне, но предложенные законы о национальной безопасности вызвали призывы к тому, чтобы больше людей вышли на улицы.

фото: Reuters

В то время как городское правительство стремилось дать заверения относительно новых законов, полиция провела в Козвэй-Бэй операции по поиску и остановке и предупредила людей не нарушать запрет на собрания более восьми человек.

Это ограничение, введенное для сдерживания распространения коронавируса, в последние месяцы в значительной степени удерживало протестующих на улице.

фото: Reuters

Протестующие установили дорожные блоки и бросались зонтиками, бутылками с водой и другими предметами, сообщила полиция, добавив, что они ответили слезоточивым газом, "чтобы остановить насильственные действия", и произвели более 120 арестов.

Напомним, 24 мая в Киеве прошла массовая акция "Стоп реванш".