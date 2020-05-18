Харьковские медики "скорой" вышли на акцию протеста (видео) [ Редактировать ]
В Харькове работники службы скорой помощи вышли на митинг из-за отсутствия президентских доплат и нехватки защитных средств.
Об этом пишет NewsRoom.
По информации, медики "скорой" наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а костюмы биологической защиты можно использовать только в самом крайнем случае.
"Врачей не отпускают ни поесть, ни попить. Волонтеры, слава Богу, дали добро нас покормить в "Япошке", так нас подстанция не отпускает. Говорят: "Нет, стойте, какие обеды". Ладно мы, мужчины, можем куда-то, извините, в кусты сходить, а женщинам каково, особенно в критические дни? Как они должны 12 часов терпеть? Что это за скотское отношение к людям", - отмечается в сообщении.
Известно, что сотрудники скорой помощи не получают обещанные 300% выплат и во время начала эпидемии COVID-19 у них не было защитных средств и медики начали массово заражаться коронавирусной инфекцией.
Ранее мы писали о том, что на территории Украины зафиксировали менее 500 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Появилась тенденция к уменьшению заболеваемости.
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