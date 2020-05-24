В Киеве проходит массовая акция "Стоп реванш". Около трех тысяч участников акции выдвинулись с Майдана независимости. Митингующие направляются к офису президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "РБК-Украина".

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По предварительным данным, в колонне не менее трех тысяч человек.

Кроме недовольства политикой правления президента Владимира Зеленского, в частности, его мирными инициативами по урегулированию ситуации на Донбассе, участники митинга также требуют уволить главу его Офиса - Андрея Ермака.

Акцию "Стоп реванш" организовали две общественные организации, позиционирующие себя как патриотические - "Демократическая сокира" и "Справа громад". Позже к акции присоединился "Национальный корпус".

В связи с массовыми акциями полиция усилила меры безопасности в центре Киева.

Отмечается, что параллельно аналогичные акции должны состояться в большинстве украинских городов.

Ранее сообщалось, что Зеленский подвел итоги года президентства.