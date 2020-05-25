Львівський військовий за годину подолав "комплекс Мерфі" [ Редактировать ]
Український спецпризначенець виконав так званий "кросфіт-комплекс Мерфі". Службовець батальйону патрульної поліції особливого призначення "Львів" Зореслав Каїнський присвятив свій вчинок Міжнародному дню пам'яті загиблих воїнів, який відзначають сьогодні. "Комплекс Мерфі" - це серія фізичних вправ, названа на честь автора, лейтенанта військово-морських сил США, який загинув Афганістані. Зореслав Каїнський свою участь у випробуванні присвятив усім загиблим товаришам із свого батальйону та бійцям ЗСУ.
Торік у травні Зореслав Каїнський запам'ятався багатьом - він подолав півмарафон у бронежилеті. Сьогодні - планує долучитися до всесвітнього челенджу в пам'ять про загиблих воїнів - і виконати комплекс Мерфі. Серйозно тренувався на східному фронті.
Зореслав Каїнський, боєць батальйону патрульної поліції особливого призначення "Львів" ГУНП у Львівській області:
Це була програма розписана на три місяці без бронежилета робити, поступово збільшував навантажування.
Комплекс вправ Зореслав починає з бігу. Останні настанови та слова підтримки дружини, майстра з карате.
Наталія Каїнська, дружина Зореслава Каїнського:
Він готовий до цього, я в нього вірю, у нього все вийде.
Стан здоров'я Зореслава контролюють медики. А виконання вправ - четверо суддів.
Олена Зубатюк, суддя:
Осталося 400 метрів. 5 км 200 пробіг за 5 хв 12 сек. Він із середнім темпом біжить, бо йому треба ще дальше вправи виконувати і людина повинна розчитати свої сили.
Бігти у семикілограмовому бронежилеті непросто. Але сили є, каже боєць.
Чи не важко. - Все нормально, як і планувалося.
Наступний етап - 100 підтягувань, 200 відтискань від землі та 300 присідань.
Половина вправ виконана і Зореслав помітно втомився.
Наталія Каїнська, дружина бійця:
От зараз після сьомого кругу починається найважче, тому що окисляються м'язи, йде забій всіх м'язів, зараз найважчий. М'язи, скажемо, дерев'яніють і неможливо їх просто розігнути, не те що виконувати якісь вправи.
І цей етап боєць здолав.
Камери не заважали? - Ні абсолютно, стимулювали, не було б камер я б уже додому пішов би.
Останні кілометр шістсот метрів і Зореслав завершує комплекс вправ "Мерфі". Вболіває за нього і підтримує дружина.
Ще чуть-чуть. - Пробіжу з тобою. Його загальний час 51 хв. 21. Це дуже добрий час, йому треба було вложитися в годину, він вложився у нього ще 9 хв запасу.
Подружжя Каїнських уже планує взяти участь в нічному марафоні на 60 кілометрів. Дистанцію між найвищими вершинами Карпат - хочуть подолати за 24 години.
по теме
Жителей Львова начали тестировать на антитела к коронавирусу
Во Львове начали делать иммуноферментный анализ, который может обнаружить антитела к коронавирусу SarsCoV 2 и станет вспомогательным в его обнаружении
Коронавирус в армии: сколько человек заражены
За сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили новые случаи коронавируса
Львівські хірурги провели унікальну операцію
Львівські хірурги успішно провели одну з найскладніших операцій у своїй практиці. Майже 10 годин медики заново формували систему травлення одноденному немовляті.
У Львові та Вінниці підприємці вимагають відновити роботу ринків
Підприємці знову мітингують. У Львові та Вінниці вимагають відновити роботу речових ринків. Протестують переважно продавці одягу та взуття, які орендують місця на базарах.
Во Львовской области зафиксирован новый антирекорд по заражению коронавирусом
По словам мэра Львова Андрея Садового, это рекордое количество