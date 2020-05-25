Український спецпризначенець виконав так званий "кросфіт-комплекс Мерфі". Службовець батальйону патрульної поліції особливого призначення "Львів" Зореслав Каїнський присвятив свій вчинок Міжнародному дню пам'яті загиблих воїнів, який відзначають сьогодні. "Комплекс Мерфі" - це серія фізичних вправ, названа на честь автора, лейтенанта військово-морських сил США, який загинув Афганістані. Зореслав Каїнський свою участь у випробуванні присвятив усім загиблим товаришам із свого батальйону та бійцям ЗСУ.

Торік у травні Зореслав Каїнський запам'ятався багатьом - він подолав півмарафон у бронежилеті. Сьогодні - планує долучитися до всесвітнього челенджу в пам'ять про загиблих воїнів - і виконати комплекс Мерфі. Серйозно тренувався на східному фронті.

Зореслав Каїнський, боєць батальйону патрульної поліції особливого призначення "Львів" ГУНП у Львівській області:

Це була програма розписана на три місяці без бронежилета робити, поступово збільшував навантажування.

Комплекс вправ Зореслав починає з бігу. Останні настанови та слова підтримки дружини, майстра з карате.

Наталія Каїнська, дружина Зореслава Каїнського:

Він готовий до цього, я в нього вірю, у нього все вийде.

Стан здоров'я Зореслава контролюють медики. А виконання вправ - четверо суддів.

Олена Зубатюк, суддя:

Осталося 400 метрів. 5 км 200 пробіг за 5 хв 12 сек. Він із середнім темпом біжить, бо йому треба ще дальше вправи виконувати і людина повинна розчитати свої сили.

Бігти у семикілограмовому бронежилеті непросто. Але сили є, каже боєць.

Чи не важко. - Все нормально, як і планувалося.

Наступний етап - 100 підтягувань, 200 відтискань від землі та 300 присідань.

Половина вправ виконана і Зореслав помітно втомився.

Наталія Каїнська, дружина бійця:

От зараз після сьомого кругу починається найважче, тому що окисляються м'язи, йде забій всіх м'язів, зараз найважчий. М'язи, скажемо, дерев'яніють і неможливо їх просто розігнути, не те що виконувати якісь вправи.

І цей етап боєць здолав.

Камери не заважали? - Ні абсолютно, стимулювали, не було б камер я б уже додому пішов би.

Останні кілометр шістсот метрів і Зореслав завершує комплекс вправ "Мерфі". Вболіває за нього і підтримує дружина.

Ще чуть-чуть. - Пробіжу з тобою. Його загальний час 51 хв. 21. Це дуже добрий час, йому треба було вложитися в годину, він вложився у нього ще 9 хв запасу.

Подружжя Каїнських уже планує взяти участь в нічному марафоні на 60 кілометрів. Дистанцію між найвищими вершинами Карпат - хочуть подолати за 24 години.