Женщина нашла в одной из пачек мороженого "Рудь" железный штырь. Об этом сообщает пользователь сети Ольга.

"В мороженом "Рудь", чтоб вы знали, фирма предлагает спецпредложение "Киндер-сюрприз" - длинный металлический штырь в упаковке. Мороженое "Рудь", это в каждой упаковке такие подарки или у нас эксклюзивный вариант?", - пишет женщина.

Ранее мы писали о том, что продавец одной из местных лавок изобрел новый вкус мороженого, основной ингредиент которого - черный перец горошком, который сначала поджаривают, а затем перетирают в однородную массу.