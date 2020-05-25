Опасный сюрприз: женщина едва не подавилась железом в мороженом [ Редактировать ]
Женщина нашла в одной из пачек мороженого "Рудь" железный штырь. Об этом сообщает пользователь сети Ольга.
"В мороженом "Рудь", чтоб вы знали, фирма предлагает спецпредложение "Киндер-сюрприз" - длинный металлический штырь в упаковке. Мороженое "Рудь", это в каждой упаковке такие подарки или у нас эксклюзивный вариант?", - пишет женщина.
Ранее мы писали о том, что продавец одной из местных лавок изобрел новый вкус мороженого, основной ингредиент которого - черный перец горошком, который сначала поджаривают, а затем перетирают в однородную массу.
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