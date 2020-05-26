В Африке обнаружили “райский уголок” [ Редактировать ]
Ученые из США обнаружили в месте затопления Пауло-Агульской равнины место, где могли спасаться древние люди.
Об этом пишет Science Alert.
По информации, условия в найденном месте сравнимы с библейским Эдемским садом. В земном раю жили все виды травоядных животных.
"В Пиннакл-Пойнт они не страдали. Мощные речные системы формировали широкое побережье, поэтому животные не должны были мигрировать. Это было прекрасное место с точки зрения ресурсов. Во время межледниковых периодов, когда побережье сдвигалось к пещерам, у людей были моллюски и другие морские ресурсы. А когда в ледниковые времена побережье расширилось, у охотников был доступ к богатой земле. Охотникам не требовалось куда-то уходить, поскольку вокруг них жили многочисленные травоядные",- отмечается в сообщении.
Известно, что специалисты нашли 39 видов зубов животных, возраст которых составляет 170 тысяч лет.
Фото: Science Alert
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