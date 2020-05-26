Три тисячі гривень за триста набоїв для автомата. Незвичайного вуличного продавця затримала поліція у Миколаєві.

Чоловік продавав боєприпаси серед білого дня - поблизу одного з супермаркетів. Поліцейські затримали необачного торгівця, щойно той передав товар покупцеві. Під час обшуку у ділка вилучили ще 400 набоїв. Ще одного чоловіка, який був поряд на момент продажу, перевіряють на причетність до злочину. Затриманому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.