Представники "Опозиційної платформи - За життя" закликають присвоїти мешканцям прифронтових зон Донбасу статус мирних жителів [ Редактировать ]
Присвоїти українцям прифронтових зон Донбасу статус мирних жителів.
Із таким проханням звернулися жителі Сєвєродонецька та Станиці Луганської. Вони кажуть: такого статусу потребують не лише дорослі, а й діти. Адже більшість жителів прифронтових територій опинились у внутрішній блокаді.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Нам объяснили, что сегодня даже на похороны люди не могут поехать. В ООС должны разобраться с этим. Мы обращаемся к президенту и правительству. Ну и конечно, с чем к нам сегодня обратились и многодетные мамы которые шестой год проживают здесь. Им обещали мирный статус людей, пострадавших от боевых действий. Сегодня как никогда важно принять решение на уровне парламента чтобы принять и соцподдержку для всех детей в стране.
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