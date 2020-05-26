Присвоїти українцям прифронтових зон Донбасу статус мирних жителів.

Із таким проханням звернулися жителі Сєвєродонецька та Станиці Луганської. Вони кажуть: такого статусу потребують не лише дорослі, а й діти. Адже більшість жителів прифронтових територій опинились у внутрішній блокаді.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Нам объяснили, что сегодня даже на похороны люди не могут поехать. В ООС должны разобраться с этим. Мы обращаемся к президенту и правительству. Ну и конечно, с чем к нам сегодня обратились и многодетные мамы которые шестой год проживают здесь. Им обещали мирный статус людей, пострадавших от боевых действий. Сегодня как никогда важно принять решение на уровне парламента чтобы принять и соцподдержку для всех детей в стране.