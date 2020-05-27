Завтрак - самый важный прием пищи в течении дня, ведь он непосредственно действует на работу организма. Завтраки, состоящие только из каш или других углеводов, чреваты опасными последствиями, среди которых - диабет, лишний вес, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, передает newsyou.info.

Cамый опасный вид завтрака: это утренние приемы пищи, содержащие преимущественно углеводы. Пример таких завтраков - "мягкие", нецельнозерновые каши (овсянка быстрого приготовления, манная), выпечка, сладости, белый хлеб.

Привычка завтракать подобным образом способствует резкому росту уровня глюкозы в крови. Ответной реакцией организма становится усиленная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, что ведет к значительному сокращению концентрации глюкозы и вызывает опасные состояния.

"Появляется ощущение голода, слабости, поскольку мозгу не хватает сахара. Дальше начинаются качели: вы утоляете голод, уровни глюкозы и инсулина снова поднимаются. Если такой цикл повторяется в течение дня снова и снова, это приводит к развитию углеводной зависимости", - предупреждают врачи.

Такие колебания становятся "огромной нагрузкой" на поджелудочную железу, запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа.

Врачи рекомендуют составлять завтраки так, чтобы они содержали белок, жир и сложные углеводы в виде клетчатки. Если после приема пищи начинает клонить в сон - это верный признак слишком большого количества съеденных углеводов.

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