Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" повідомило, що загальний тираж роману української письменниці Марії Матіос "Солодка Даруся", який бувв виданий у ряді європейських країн, досяг 200 тис. примірників. На даний момент "Солодка Даруся" перекладена німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та іншими мовами.

Про це йдеться на сторінці видавництва у соціальній мережі Facebook.

"Цей роман - справжня перлина! Марія Матіос має неймовірно потужний поетичний стиль. Вона впевнено тче історію - зовсім як у величній античній трагедії", - процитувало видавництво коментар французької критики після виходу "Солодкої Дарусі" у престижному видавництві "Галлімар".

Марія Матіос - автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий "Оскар" Всеукраїнського рейтингу "Книжка року": "Солодка Даруся" – за підсумками 2005 року, "Майже ніколи не навпаки" - 2008 року, "Букова земля" – 2019 року.