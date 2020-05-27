В среду, 27 мая, Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его должны изберут, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Есть письмо от генпрокурора на имя главы Верховной Рады с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил он.

Источник отметил, что в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.

Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.

Ранее мы писали о том, что САП открыла дело против Рябошапки.