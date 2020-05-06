САП открыла дело против Рябошапки [ Редактировать ]
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом сообщила спикер САП Ольга Постолюк, передает "РБК-Украина".
По ее словам, уголовное дело открыли на основании решения Высшего антикоррупционного суда.
"Было решение ВАКС, и мы его выполнили и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном производстве по предварительной квалификацией статьи 366-1 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса", - отметила Постолюк.
Отметим, дело открыто по признакам возможного декларирования недостоверной информации и принятия предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения.
Ранее мы писали о том, что генерального прокурора Руслана Рябошапку отправили в отставку.
по теме
ФОПы получат финансовую помощь на детей - Шмыгаль
На время карантина физические лица-предприниматели 1 и 2 групп получат финансовую помощь на детей до 10 лет
Рожеві гості: на Миколаївщину прилетіли фламінго
Рожеві фламінго тепер в Україні. На Миколаївщині люди стали свідками дивної для України ситуації. Невеличка зграя екзотичних птахів облюбувала місцевий лиман
В аэропорту Багдада упали три ракеты
В среду утром, 6 мая, по периметру международного аэропорта Багдада упали три ракеты типа "Катюша"
Как в Киеве будет работать транспорт после ослабления карантина
В среду, 6 мая, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление
COVID-19 в Україні: громадяни порушують правила карантину
В уряді анонсують тривалий режим обмежень - і після 22 травня просять не розслаблятися - принаймні носити маски й дотримуватись дистанції