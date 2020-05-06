Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом сообщила спикер САП Ольга Постолюк, передает "РБК-Украина".

По ее словам, уголовное дело открыли на основании решения Высшего антикоррупционного суда.

"Было решение ВАКС, и мы его выполнили и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном производстве по предварительной квалификацией статьи 366-1 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса", - отметила Постолюк.

Отметим, дело открыто по признакам возможного декларирования недостоверной информации и принятия предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения.

Ранее мы писали о том, что генерального прокурора Руслана Рябошапку отправили в отставку.