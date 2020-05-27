Билеты на поезд: продажа откроется по новым правилам [ Редактировать ]
С 1 июня 2020 года "Укрзализныця" начнет продавать билеты за 90 дней до даты отправления. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Ранее билеты продавались за 45-60 дней до отправления.
"Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки", - отметил министр.
Отметим, продажа билетов на поезда возобновилась еще 26 мая, однако сервис сразу столкнулся с проблемами. Компания объяснила сбой изменением программного обеспечения сайта.
Пассажирские перевозки по железной дороге были приостановлены 18 марта в связи с карантином в Украине.
Ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
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