Мільйон доларів на фуфломіцинах. Саме стільки заробили продавці БАДів, що нібито захищають від коронавірусу, - до того, як їх затримала СБУ. Взагалі епідемія COVID-19 породила іншу епідемію: зараз у мережі повно усіляких цілителів роздають поради. А продавці торгують імуностимуляторами, біодомішками і фітозборами. І непогано на цьому заробляють. Про відсутність імунітету від легковірності - Ірина Розова.

К сожалению, непорядочность и шарлатанство все-таки процветает.

Протягом двох днів допомагає усунути інфекційний процес і запобігти ускладненням.

Подібні оманливі обіцянки на хвилі пандемії приносили шахраям чималі прибутки. А зараз загрожують роками ув'язнення. Принаймні, організаторам однієї з таких компаній. Служба безпеки України Займалися ділки продажем несертифікованих біодобавок. І днями їх викрили правоохоронці. Продукція крутіїв, вочевидь, мала неабиякий попит. У зловмисників разом із добавками вилучили більше як мільйон доларів готівкою.

Марина Крапивнер, лікар-терапевт:

Если люди уповают на то, что принимая какие-то витамины, микроэлементы, иммуностимуляторы растительные, любые, и они не заболеют точно или смогут вылечиться от заболевания, то конечно это большая ошибка.

Помилка чи ні, а попит є. Через страх захворіти, люди ладні купувати все, що пропонують. Ба більше - звертатися до народної медицини. А в Інтернеті варіантів - як вилікуватися від СOVIDу - безліч. Від примітивного "їсти більше часнику" до відверто небезпечних варіантів.

Для того, чтобы иллюминировать вирус нужно в легких создать хорошую концентрацию алкоголя.

І тільки це відео передивилися майже 50 тисяч людей. На ньому чоловік, який назвався лікарем з Італії розказує, начебто вилікувався від коронавірусу за один день.

Способ простой - заключается он в том, что водку нужно не пить, водкой нужно дышать.

Лікарі наголошують: так ви пересушите слизові оболонки. А токсична дія алкоголю на організм лише збільшить ризик захворіти. Про це йдеться й на сайті ВООЗ. Там розмістили цілий перелік "міфів" щодо лікування СOVIDу/Слід пам'ятати: ні ліків, ні вакцин від недуги поки що немає.

Марина Крапивнер, лікар-терапевт:

Вот эта самонадеянность и вера безграничная в то, что какие-то волшебные таблетки могут нас вылечить, к сожалению, за частую заканчивается очень плачевно.

Що говорити про зовсім неперевірені препарати, якщо навіть включений до протоколів лікування визнають небезпечним. Так днями засіб, який у багатьох країнах, і нашій зокрема, вважали найефективнішим у симптоматичній боротьбі з коронавірусом, тепер - під табу. Тож, лікуватися, а надто від таких небезпечних хвороб, самостійно без нагляду медиків не слід.