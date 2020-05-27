Закарпатське село закрили на карантин: чому бездіють блокпости [ Редактировать ]
І в одному саме з цих західних регіонів на Закарпатті уже друге село закрили на карантин. На в'їзді до села Липча - встановили блокпости. Щоправда, доволі умовні. Бо через них легко пропускають. До того ж самі жителі відмовляються і від карантину, і від тестувань - через релігійні переконання. Що ж там відбувається знає наша Мар'яна Мартин. Далі її репортаж.
Закарпаття. Село Липча. Через спалах коронавірусу поселення - закрите на карантин.
Юрій Малета, голова села Липча:
У нас є офіційно підтверджено 7 лабораторних випадків коронавірусу. 3 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні 4 на амбулаторному в середньому около 60 людей коло осіб, які контактували сьогодні було забрано ще 10 тестів.
Блокпост встановили на в'їзді в Липчу сьогодні зранку. За протоколом, про який розповідає голова сільської ради, працюють тут поліцейські, медик і працівник лабораторного центру. Завдання не випустити вірус із села. Чи можлива місія ми спробували з'ясувати і перетнути зону "карантину".
- Чого не зупиняєте машини? - Чекаю. - Но, от ми їхали ви нас не зупинили. - Но ви заїжджали, та що вас зупиняти. - Ви нам показували, щоб ми проїжджали.
Після приїзду на блокпост журналістів, робота активізувалася. Машини починають зупиняти. Тут навіть утворився невеличкий затор.
Однак на наших очах, під час температурного скринігу, у однієї з водійок термометр показав аж 38. На медиків це враження не справило. І жінці дозволили їхати далі.
Ганна Дубляк, медична сестра Липчанської амбулаторії:
Цю жінку, яка їхала з температурою 38. В неї маленька дитинка, вона додому поїхала.
Намагаємося з'ясувати, що за протоколом мала зробити медсестра.
Що ви маєте зробити? - Відправити до сімейного лікаря. - До сімейного лікаря? - Да обов'язково на прийом до сімейного лікаря, щоб глянути, тобто не зателефонувати, до сімейного лікаря, а відправити на прийом до сімейного.
Чому медпрацівниця не дотримується протоколу, з'ясовуватиме сільський голова. Який, між іншим, підтвердив чутки про відмови селян тестуватися.
Юрій Малета, голова села Липча:
Є офіційно підтверджено є відповідний додаток у якому людина відмовляється, пише, що я так і так відмовляюся від проведення тестів. Вчора було 9 випадків, по закону людина має право відмовитися від тестів.
У селі ж кипить звичне життя. Хтось порається на городі, хтось із худобою. Усі спілкуються між собою без жодних засобів захисту.
- А де ваші маски? - Ми коровилим угнали сюди. Но, пак маску не взяла у кармані.
Наразі в селі чекають результатів ще 10 тестів ПЛР на зараження коронавірусом. Скільки часу Липча буде зоною карантину, наразі невідомо. Проте, якщо блокпост й надалі працюватиме в такому ж режимі. Вочевидь це і не важливо.
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