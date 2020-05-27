Наслідки карантину: українські підприємці рахують збитки [ Редактировать ]
Поки український уряд лише ухвалює економічні стратегії, українські бізнемени рахують збитки. Третина підприємців заявили, що за час карантину вони втратили більше як половину доходів. Це результати опитування Європейської бізнес-асоціації серед учасників проєкту, який об'єднує малий бізнес.
7 відсотків підприємців навіть задумуються про закриття своєї справи. Багато хто з них був змушений скоротити штат працівників або урізати їхні зарплати.
по теме
У Німеччині запровадили виплати родинам з дітьми
Через закриті школи й дитсадки батьки просто не можуть вийти на роботу. Та уряд вирішив усе одно платити їм зарплату
Після карантину в Італії подорожчала кава
Італійці, що збідніли за час обмежень, активно пишуть заяви до тамтешньої асоціації захисту прав споживачів
На кордоні України з Польщею утворились масштабні черги
На Волині вишикувалися ваговози, на Львівщині - скупчення заробітчан. Чому люди стоять по пів дня?
Київ готується до відкриття торгових центрів
На вихідних кияни вже зможуть піти на шопінг. Уже цієї суботи у столиці відкриють торгово-розважальні центри. Щоправда, поки без розважальних зон
Препарат для лікування коронавірусу визнали небезпечним
Препарат, який офіційно входив у протокол лікування коронавірусу в Україні. І який профілактично пив та рекламував Трамп, визнали небезпечним