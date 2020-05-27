Поки український уряд лише ухвалює економічні стратегії, українські бізнемени рахують збитки. Третина підприємців заявили, що за час карантину вони втратили більше як половину доходів. Це результати опитування Європейської бізнес-асоціації серед учасників проєкту, який об'єднує малий бізнес.

7 відсотків підприємців навіть задумуються про закриття своєї справи. Багато хто з них був змушений скоротити штат працівників або урізати їхні зарплати.