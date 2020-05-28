Найкращі ресторани Парижа почали готувати їжу "на виніс" [ Редактировать ]
Найкращі ресторани Парижа почали готувати їжу "на виніс". Перепели з цвітною капустою, суп з артишоками і форель, запечена у вершках. Пропонують замовляти будь-що і забирати з собою додому.
Видають страви з інструкціями - як правильно розігріти. Ціни - знижені. Вишуканий обід можна замовити за півсотні євро - це півтори тисячі гривень - і вдвічі дешевше, ніж раніше.
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