Черногория смогла одолеть коронавирусную инфекцию и излечить всех инфицированных.

Об этом сообщает президент Черногории Мило Джованович.

По его словам, на территории страны на протяжении 20 дней не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

"Ноль больных!.. Государственные органы власти и все черногорское общество продемонстрировали высокий уровень ответственности в решении этой проблемы, а наша система здравоохранения доказала, что она организована, предана своему делу и компетентна", - отмечается в сообщении.

Известно, что в Черногории за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 324 случая заболевания COVID-19, 9 из них закончились летальным исходом.

Тем временем медики спрогнозировали время пика эпидемии коонавирусной инфекции в Украине. Прогнозы специалистов оказались неутешительными.