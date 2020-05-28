У Києві вводять відеофіксацію порушень на дорогах [ Редактировать ]
Відеофіксацію порушень на київських дорогах активують із 1 червня. За перевищення швидкості водії отримуватимуть ось такі листи зі штрафами.
У місті доведеться сплатити 255 грн, якщо на спідометрі більше 73 кілометрів на годину, якщо ж швидкість перевищено на 50 км від дозволеної, штраф складе 510 грн. Сплатиш протягом 10 діб - буде знижка на 50 відсотків.
Загалом у столиці та на Київщині вже працюють з півсотні таких відеокамер. До кінця року планують додати ще понад 200. В інших містах Нацполіція закликає встановлювати систему за рахунок міського бюджету.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
Все сделано с максимальным удобством для граждан. Хочу подчеркнуть - эта система нужна не для того, чтобы обложить украинцев штрафами, эта система нужна, чтоб у нас гибло меньше людей на дорогах.
Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції:
Система автоматичної фіксації налаштована на безпосередньо власнику транспортного засобу, тобто особа за якою він зареєстрований або особа уповноважена і відомості про неї мають бути внесені до бази.
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