Відеофіксацію порушень на київських дорогах активують із 1 червня. За перевищення швидкості водії отримуватимуть ось такі листи зі штрафами.

У місті доведеться сплатити 255 грн, якщо на спідометрі більше 73 кілометрів на годину, якщо ж швидкість перевищено на 50 км від дозволеної, штраф складе 510 грн. Сплатиш протягом 10 діб - буде знижка на 50 відсотків.

Загалом у столиці та на Київщині вже працюють з півсотні таких відеокамер. До кінця року планують додати ще понад 200. В інших містах Нацполіція закликає встановлювати систему за рахунок міського бюджету.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Все сделано с максимальным удобством для граждан. Хочу подчеркнуть - эта система нужна не для того, чтобы обложить украинцев штрафами, эта система нужна, чтоб у нас гибло меньше людей на дорогах.

Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції: