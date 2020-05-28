Бразилію накриває епідемією коронавірусу [ Редактировать ]
Окрім США, Великої Британії та Росії серед найбільших осередків хвороби також залишається Південна Америка - кількість інфікованих і померлих зростає у Бразилії. Натомість в Іспанії за останню добу від коронавірусу померла одна людина. Загалом у Західній Європі епідемія продовжує спадати, так само як в Азії та Австралії.
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