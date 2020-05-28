В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні коронавірусний стрибок! Статистика за останню добу невтішна: захворіло Більше людей, аніж видужало. 477 нових випадків. Різниця зі вчорашнім днем значна. Сьогодні інфікувалися на 150 українців більше, аніж напередодні.
11 пацієнтів померли. Якщо подивитися по регіонах: то за останню добу найбільше випадків у західних: Рівненській, Львівській і Чернівецькій областях. А за весь час пандемії на коронавірус перехворіли понад 22 тисячі людей. Одужали майже вісім з половиною тисяч.
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