Одужали майже вісім з половиною тисяч

В Україні коронавірусний стрибок! Статистика за останню добу невтішна: захворіло Більше людей, аніж видужало. 477 нових випадків. Різниця зі вчорашнім днем значна. Сьогодні інфікувалися на 150 українців більше, аніж напередодні.

11 пацієнтів померли. Якщо подивитися по регіонах: то за останню добу найбільше випадків у західних: Рівненській, Львівській і Чернівецькій областях. А за весь час пандемії на коронавірус перехворіли понад 22 тисячі людей. Одужали майже вісім з половиною тисяч.