Поліція спіймала підривників банкомату на Черкащині [ Редактировать ]
Минулого тижня вони висадили у повітря банкомат і вкрали 400 тисяч гривень. Зараз - сидять у кайданках. Поліція затримала двох громадян Грузії, які підірвали термінал разом із частиною приміщення у селі Шевченкове на Черкащині.
Швидше за все, зловмисники використали переносні балони з газом. Потім зібрали гроші втекли. Але діяли необережно, що й допомогло вийти на їхній слід. Один зі зловмисників під час вибуху поранився. Зараз грабіжники під вартою.
Іван Горбунов в. о. начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Черкаській області:
Ми з'ясували точне місцезнаходження зловмисників. Один з них знаходився на території Житомирської області, другий, на території Івано-Франківської. Також було встановлено, що одного із затриманих на початку року депортували з України. Але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем.
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