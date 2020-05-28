Минулого тижня вони висадили у повітря банкомат і вкрали 400 тисяч гривень. Зараз - сидять у кайданках. Поліція затримала двох громадян Грузії, які підірвали термінал разом із частиною приміщення у селі Шевченкове на Черкащині.

Швидше за все, зловмисники використали переносні балони з газом. Потім зібрали гроші втекли. Але діяли необережно, що й допомогло вийти на їхній слід. Один зі зловмисників під час вибуху поранився. Зараз грабіжники під вартою.

Іван Горбунов в. о. начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Черкаській області: