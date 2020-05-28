До свого професійного свята готуються хіміки. Спеціальність надзвичайно важлива і не менш прибуткова. Особливо в сучасному світі. Наші журналісти підготували історії про справжню династію хіміків. Як фах перетворюється на справу життя кількох поколінь - дивіться далі.

Цим кадрам вже понад пів століття. Так будувався і починав працювати Черкаський "Азот". Навіть через роки підприємство й досі залишається флагманом Української хімії.

Цієї весни "Азот" відсвяткував п'ятдесяти п'ятиріччя. За цей час на підприємстві змінилося не одне покоління хіміків. Уже третій рік Олександр Сомик іде в цех, щоб прийняти зміну в Валентина Сомика - свого батька.

Зараз вони обидва начальники зміни цеху з виробництва азоту. Батько і син жартують: на роботі бачаться частіше, ніж удома. Щоб стати керівником, Олександр понад 10 років працював апаратником у батьковій зміні.

Валентин Сомик, начальник зміни цеху ПАТ "Азот" (Черкаси):

Уже я думаю, він мене навіть переріс у деяких вопросах. Вже переріс, вже довіряю звичайно. Молодость є молодость.

Змінивши батька, Олександр одразу сідає за роботу. Процес виробництва азоту на підприємстві хоч і автоматизований, та без людського контролю тут не обійтися. Від цифр і показників на пульті інженера - розбігаються очі. Але хлопцеві тут усе зрозуміло.

Це все обов'язково - всі параметри, які є, більшість, частина з них в автоматичному режимі, але треба за ними контролювати контроль, контроль виробництва.

Это наша лекционная, это кабинеты, тут органика. Просто пустые столы, все установки разобраны, так как карантин.

А це кузня майбутніх кадрів черкаських підприємств - кафедра хімії Черкаського державного університету. Екскурсію карантинними коридорами проводить її завідувач - професор Геннадій Столяренко. Кафедра, як і "Азот", розвивається з кожним роком - місцеві викладачі і студенти активно беруть участь у різноманітних міжнародних програмах.

Геннадій Столяренко, завідувач кафедри хімічних технологій і водоочищення ЧДТУ:

Она и была открыта для того, чтобы насытить рынок специалистов по химии. У нас же был город химиков. И рынок специалистов насыщался за счет нашей кафедры - было много заочников, было очень много вечерников.

Керівні кадри нинішнього "Азоту" здебільшого випускники кафедри хімії. Попри молодий вік Іванна вже кандидат наук і працює на підприємстві хіміком у центральній лабораторії. Щоправда, не забуває і рідну кафедру - тут вона читає профільну дисципліну. Каже, питання, куди вступати після школи, в неї навіть не виникало.

Іванна Демчук, викладачка Черкаського державного технологічного університету:

Мабуть хімія - це життя. Це нам здається, що це досить не популярно так, але елементарне приготування їжі - це також хімія, розумієте!? Якщо розібратися по формулах, то це реакції нейтралізації так …своїх студентів я також намагаюсь навчати, що хімія не така вже далека від нас.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій GROUP DF:

Если вы посмотрите на глобальные рынки - спрос на профессию химика растет. Это очень важная профессия. Потому что химия - это не просто производство удобрений или полиметаллов. Это и нанохимии, и биотехнологии. Это решения для экологии. Это системы очистки воздуха и т.д. В Украине есть колоссальный научный потенциал и очень важно не растерять этот потенциал, который есть.

Кваліфіковані кадри на підприємстві завжди були на вагу золота, розповідає голова правління. Їхній "Азот" намагається підбирати й готувати фахівців ще зі студентської лави. Уже не один рік між Черкаським національним університетом і заводом діє відповідна угода.

Віталій Скляров, голова правління ПАТ "Азот" (Черкаси):

Мы стараемся со второго курса финансировать обучение студентов, те студенты, которые учатся на хорошие оценки - они финансируются в полном объеме. Те, которые учатся посредственно, проходят отбор специалистами нашего предприятия и финансируются на 50 процентов.

Майбутніх фахівців і тих, хто вже працює, "Азот" стимулює фінансово. Не так давно на підприємстві істотно підняли зарплати.