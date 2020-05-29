В Італії оголосили війну мафії. Натепер по всій країні затримали десятки людей. Серед заарештованих - члени калабрійської "сім'ї", більш відомої як "Ндрангета", а також держслужбовці. Чиновників підозрюють у розподілі тендерів на користь мафії, корупції та у зловживанні службовим становищем.

Спецоперацію назвали "Waterfront", у ній взяли участь понад півтисячі правоохоронців. А загальна сума конфіскованого майна майже 100 мільйонів євро. "Ндрангета" - найвпливовіший мафіозний клан Італії, її злочинні осередки діють також і у більшості країн Європи.