В Італії оголосили війну мафії: проводиться масштабна спецоперація [ Редактировать ]
В Італії оголосили війну мафії. Натепер по всій країні затримали десятки людей. Серед заарештованих - члени калабрійської "сім'ї", більш відомої як "Ндрангета", а також держслужбовці. Чиновників підозрюють у розподілі тендерів на користь мафії, корупції та у зловживанні службовим становищем.
Спецоперацію назвали "Waterfront", у ній взяли участь понад півтисячі правоохоронців. А загальна сума конфіскованого майна майже 100 мільйонів євро. "Ндрангета" - найвпливовіший мафіозний клан Італії, її злочинні осередки діють також і у більшості країн Європи.
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