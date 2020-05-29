"Не слишком прозрачная структура": новый партнер "Укрпочты" вызвал подозрения у СМИ [ Редактировать ]
Компания "УкрКарт", за которой зафиксирован целый шлейф уголовных производств, в рамках банковской реформы "Укрпочты" может стать партнером почтового оператора, что существенно повышает риски коррупции в новой банковской структуре. Об этом сообщает "Апостроф".
В материале отмечается, что "УкрКарт" фигурировал в расследованиях, связанных с ее экс-собственником Алексеем Омельяненко: в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск в его квартире, а в рамках производства №42016000000001183 обыскивали офисы "УкрКарт". Также известны подробности производства №12015100040006353 - компанию подозревали в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" на разработку программного обеспечения.
Сообщается, что в 2019 году конечным бенефициаром "УкрКарт" стал Игорь Фисун, который также упоминается в ряде расследований. Его имя фигурирует в постановлении суда №757/18171/19-к, согласно которому расследовали вывод средств, полученных от букмекерских контор "1xbet" и "Фаворит". Также компания Фисуна в апреле 2020 года проходила по делу о получении безосновательного налогового кредита.
По данным СМИ, средства на реформирование "Укрпочты" глава оператора Смелянский и руководитель "УкрКарта" Фисун начали получать в 2017 году, когда "Укрпочта" согласилась заплатить 215 млн грн за услуги указанной компании.
"Не слишком прозрачная структура, судебные иски… это усиливает негативное отношение к союзу "Укрпочты" и "УкрКарт", которую называют "прокладкой для вывода средств", - отмечено в статье.
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