Въезд иностранцев: власти готовят отмену запрета [ Редактировать ]
В скором времени в Украине планируют снять запрет на въезд иностранных граждан. Об этом в ходе визита в Будапешт заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европравда".
Украина уже начал открывать пункты пропуска на границе.
"Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда в Украину иностранцев", - заявил он
При этом он отметил, что въезд не будет бесконтрольным, однако новые правила "позволят восстановить" движение через границу.
Отмечается, что иностранцам планируют разрешить въезд при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.
Ранее мы писали, какие страны возобновляют авиаперелеты.
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