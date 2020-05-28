Какие страны возобновляют авиаперелеты (список) [ Редактировать ]
В связи с пандемией коронавируса многие страны закрыли свои авиасообщения. Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг и подготовило список стран, которые готовы к возобновлению авиаперелетов. Об этом сообщили в государственном предприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Согласно данным МИД, во время пандемии ряд стран не вводили запрет на авиасообщение. Среди них Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (за исключением аэропорта в Праге, он не работает).
До конца мая действуют ограничения на международные полеты в Австрии, Румынии, Азербайджане, Словакии, Греции и Грузии.
В начале июня возобновляет авиасообщение Турция, с 7 июня - Эстони.
Не ранее 15 июня будут разрешены перелеты в Болгарии, Индонезии, Исландии, Кипре, Коста-Рике, Люксембурге, Македонии, Португалии, Египте, Израиле.
До конца июня будут закрыты границы Кубы, Таиланда и Молдовы. С июля разрешают полеты Доминиканская Республика и Армения.
Также ряд стран вводили определенные ограничения на въезд или выезд иностранцам, не закрывая полностью авиасообщение: Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия. Дания закрыла сообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация. Испания до 22 июня ввела ограничения по цели поездки и категории лиц, которым разрешен въезд.
В некоторых странах разрешена работа отдельных аэропортов:
- Италия - Болонья, Милан, Рим и Турин;
- Канада - Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто;
- Словения - Любляна, Марибор и Порторож.
Кроме этого ограниченное количество рейсов разрешает совершать Финляндия и Китай.
При этом во многих странах на данный момент нет конкретной информации о дате восстановления международных перелетов.
Напомним, раньше "Подробности" сообщили о том, какие авиакомпании восстановили рейсы в Украину и куда уже можно отправиться.
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